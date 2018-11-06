Jandarma Genel Komutanlığına FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 7'sinin aktif görevde olduğu kaydedilirken diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi.

7'Sİ AKTİF GÖREVDE 12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 4 teğmen 6 astsubay olmak üzere 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.