FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı verildi

26.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:40
FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı verildi

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu belirtilen 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü ve şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Serdar Aziz Ali Şansalan Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 09:41:00. #1.16#
title