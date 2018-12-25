Fetö'nün "İzdivaç İmamı"Nın Faaliyetleri Gerekçeli Kararda

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 12 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski hakim Mehmet Fansa hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın örgütün hakim-savcı meslek mensupları arasındaki örgüt içi evlilikleri organize eden evlendirme sorumlularından olduğu belirtildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Fansa hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 40 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı kararda, sanıkla ilgili tek tek değerlendirmelerde bulunuldu.

Kararda Fansa'nın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla örgüte mensup kişilerin yine örgüt içi evlilikler yapması konusunda aktif rol üstlendiği anlatıldı.

Fansa'nın örgüt içi evliliği telkin edici konuşmalar yaptığı belirtilerek, "Sanığın bu amaçla toplantılar düzenlediği, evlendirilmesi planlanan örgüt mensuplarının bilgilerini topladığı, bu kişileri bir araya getirerek evlenmelerini sağladığı, bu şekilde örgütün hakim-savcı meslek mensupları arasındaki örgüt içi evliliklerini organize eden evlendirme sorumlularından olduğu" aktarıldı.

Mehmet Fansa'nın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiği belirtilen kararda, ByLock programında kullanıcı adının "33sahan", şifresinin "Sahan", kod adının ise "Nedim" olduğu ayrıca ByLock hesabının diğer kullanıcılar tarafından "01-FNS_AK, Nedim-İzdivaç, Nedim ödemiş, Nedim, Fansa" gibi isimlerle kaydedildiği anlatıldı.

"Örgüt içi evlenme konusunda tavsiyelerde bulunuyordu"

Gerekçeli kararda itirafları yer alan eski hakim D.A.Y. da lise döneminde örgütle tanıştığını ve hukuk fakültesinde okurken de örgüte ait evlerde kaldığını belirtti.

Eğitim sonrası FETÖ'nün hakim-savcılık çalışma evlerinde kaldığını anlatan D.A.Y, şunları ifade etti:

"Hakim savcılık sınavını kazandıktan sonra staj sırasında örgüt üyeleriyle birlikte yapıya ait evde kaldım. Mehmet Fansa isimli Yargıtay tetkik hakimi staj döneminde kaldığımız FETÖ'ye ait eve gelip evlilikle ilgili genel bilgiler veriyordu. Biz kendisini 'Şahin' abi olarak biliyorduk. Mehmet Fansa örgüt içerisinde evlenmemiz hususunda bize tavsiyelerde bulunuyordu. Bir gün bizim kaldığımız eve geldiğinde kendimize ait fotoğrafları ve bilgilerimizi verdik. Mehmet Fansa beni o dönem hakim savcı stajyeri olan K.A. ile tanıştırdı, evlendik. Kendisi örgütün evlendirme abisidir."

D.A.Y, eşiyle Fansa'nın evinde görüşüp tanıştıklarını ve daha sonra evlendiklerini belirtti.

Kararda sanığın yapıya olan bağlılığını gösterir şekilde FETÖ elebaşı tarafından örgüt mensuplarına gönderilen 1 ABD dolarını üzerinde taşıdığı ve örgütün yüksek yargıyı ele geçirmeye yönelik sözde seçim çalışmaları adı altındaki örgütsel faaliyetlerine katıldığı bilgisine de yer verildi.

Sanığın çarptırıldığı cezada artırım uygulanmasının gerekçelerine de yer verilen kararda, şu tespitler aktarıldı:

"Sanık Mehmet Fansa'nın örgütün yargı içerisinde etkinliğini arttırması yönündeki uzun yıllara dayalı faaliyetlerinde aktif rol üstlenmesi, örgütün evlilik biriminin sorumlularından olması, kod adı kullanması şeklindeki eylem çeşitliliği ve yoğunluğuna dayalı kastının ağırlığı ile sanığın yargılama süresi boyunca, suçun sübutu kapsamında birbirini teyit eden birçok delil karşısında, sadece inkar odaklı savunmaları dışında iş bu suça konu eylemleri nedeni ile pişmanlık yaşadığına dair samimi bir beyanının dahi görülmediği anlaşıldığından orantılı olarak temel ceza alt sınırından uzaklaşılmıştır."

Kaynak: AA