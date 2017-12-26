Fetö'nün İü'deki Yapılanmasına İlişkin Davada Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada mahkeme, sanıklara 7 yıl ile 10,5 yıl arasında hapis cezası verdi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatların son sözlerinden sonra verdiği aranın ardından, davaya ilişkin kararını açıkladı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası verdi.



Gürsul'a verilen bu cezayı yarı oranında arttırarak 10 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, ayrıca sanığın duruşmalardaki davranışları ve pişmanlığını dile getirmemiş olması nedeniyle hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.



Diğer sanıklar, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail, Uğur Tuncel, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Sanık Turgay Atasoy'a yine aynı suçtan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, Atasoy'un duruşmalardaki davranışları ve savunmalarını lehine takdiri indirim nedeni sayarak, sanık hakkında verilen bu cezayı 7 yıla indirdi.



Mahkeme, ayrıca tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamı ile tutuksuz 3 sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının devamını kararlaştırdı.



Bu arada, Fatih Gürsul'un MİT tırlarının durdurulmasında görev alan askerlerin imamlığını yapan Süleyman Gürbüz ile ByLock'ta kurulan aynı grupta yer aldığı öğrenildi.



Adana ve Hatay'da 2014'te durdurulan MİT tırlarına ilişkin, "tırları durduran askerlerin imamı" olduğu belirlenen ve Ağustos ayında Mersin'de gözaltına alınan Gürbüz, "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurmak veya yo¨netmek", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin gu¨venligˆine ilis¸kin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ac¸ıklamak" ve "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etmek" suçlarından tutuklanmıştı.