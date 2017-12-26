Fetö'nün İü'deki Yapılanmasına İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanık, sanıkların avukatları ile yakınları katıldı.



Duruşmada sanık avukatlarının cumhuriyet savcısının önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.



Avukatların beyanlarının ardından söz verilen tutuklu sanıklar da esasa ilişkin son savunmalarını yapıyor.



Tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul, herkesin FETÖ'den korktuğu bir dönemde üniversitede "F tipi yapılanmaya" karşı şerh koyduğu için doçentlik unvanını geç aldığını savundu.



Üniversitede verdiği şerhler karşısında baskılara da maruz kaldığını öne süren Gürsul, "Ben hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım, yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim." ifadelerini kullandı.



Gürsul, Atatürk kültürüyle büyüyen bir cumhuriyet çocuğu olduğu için Atatürk ilkelerini ve cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin yanında yer almayacağını savundu.



ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının olmadığını öne süren Gürsul, FETÖ'cülerle de herhangi bir iletişiminin olmadığını ifade etti.



Gürsul, 2 çocuk babası olduğunu ve tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağduriyet yaşadığını, kendisine de sevk edildiği hastanede "uyku apnesi" teşhisi konulduğunu belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesi için tahliye ve beraatini talep etti.



Duruşma, diğer sanıkların esasa ilişkin son savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtiliyor.



Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından eski İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 20 şüpheli, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.



29 sanığın dosyası ayrılmıştı



Mahkeme heyetinin önceki celsede verdiği kararda, farklı isnatlara dayanması, yargılamanın geldiği aşama, toplanan deliller, bir kısım sanıkların tutuklu olması ve davaların birlikte görülmesinin tutuklu sanıklar hakkında karar verilmesini gerektirecek mağduriyete yol açacağı gerekçesiyle 4'ü firari 29 sanık hakkındaki dosyanın, bu davadan ayrılmasına karar vermişti.



Bu sanıklara ilişkin yargılamanın başka bir dosya üzerinden devam edilmesine hükmeden mahkeme, "ByLock" kullandıkları iddia edilen Fatih Gürsul, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail, Uğur Tuncel, Turgay Atasoy ve Akif Emre Kutlu'nun yargılamasının ise bu dosya üzerinden sürdürülmesini karara bağlamıştı.



Aynı duruşmada Cumhuriyet Savcısı Aydın Boztaş tarafından açıklanan esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan Fatih Gürsul, Adem Sezgin Uzun, Akif Emre Kutlu, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail, Turgay Atasoy ve Uğur Tuncel'in 2014'te "ByLock"la yoğun şekilde iletişim kurduklarının tespit edildiği kaydedilmişti.



"ByLock"u cep telefonlarına yükleyip pek çok kez sisteme dahil oldukları anlaşılan bu sanıkların organik bağ kurdukları FETÖ'nün üyesi olduklarının anlaşıldığı belirtilen mütalaada, 11 sanığın "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.