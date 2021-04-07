Son dakika haberleri: FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davası yeniden görüldü
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Son dakika haberleri: FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davası yeniden görüldü

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Son dakika haberleri: FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davası yeniden görüldü

Son dakika 3. sayfa haberi... FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü.

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FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Fatih Gürsul, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel ile avukatları hazır bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 9 Temmuz 2020 tarihli bozma ilamının okunduğu duruşmada, sanıklar ile avukatları ilama uyulmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, oy birliğiyle bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

"4 yıl boyunca cezaevinde yaşadım"

Savunmasında Bylock uygulaması yüzünden suçlandığını söyleyen tutuksuz sanık Fatih Gürsul, "Kesinlikle örgütle bağlantım yoktur. Sırf CHP genel başkan başdanışmanı olduğum için tutuklandım. Darbeye karışanlar benden sonra tutuklandı. 4 yıl boyunca cezaevinde yaşadım. Partim nedeniyle manşetlerde yer aldım. Nihayet Yargıtay bozma ilamını verdi, siz beni tahliye ettiniz. Kumpasa kurban gittim. Uygulama kullanmadığım için beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakkımdaki iftiradan dolayı suç duyurusunda bulunacağım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen bir ihbar nedeniyle sanık olduğunu söyleyen sanık Fatih Mehmet Keleşoğlu, "Kullanmadığım uygulama yüzünden yargılanıyorum. Hakkımda ihbarı yapanlara iftiradan dolayı suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Hakan Doğan ise, "Bank Asya'daki hesabımı yatırım amaçlı kullandım" şeklinde konuştu.

Savunma yapan sanık Kasım Karagöz, "Söz konusu uygulamayı sadece iki dakika kullanmıştım. Bank Asya'daki hesabı, yurtdışına çıkarken ne kadar çok hesabım olursa vize almam kolay olur diye açtım" dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar ile avukatları da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.

Savunması alınan sanıkların duruşmaya katılma zorunluluğunu kaldıran heyet, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini, yüklenen suç nedeniyle ölçülü olması dolayısıyla reddetti.

Mahkeme sanıklar Fatih Gürsul ve Turgay Atasoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki farklı soruşturma dosyası örneğinin ilgili adli makamlardan istenmesine karar verdi.

Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak isteyen sanık Turgay Atasoy'un ifadelerinin alınarak etkin pişmanlık raporu hazırlanmasına ilişkin yazılan yazının sonucunun beklenmesine karar veren mahkeme, huzurda dinlenilmesi ve yüzleşme yapılmasında yarar görülen 5 tanığın, sanıklar Elif Yaprak Saraç, Fatih Gürsul, Kasım Karagöz ve Fatih Mehmet Keleşoğlu hakkında dinlenmesine hükmetti.

Mahkeme, eksiklilerin giderilmesi için duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Aralık 2017 tarihinde karara bağlanan davada sanık Fatih Gürsul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Heyet, sanık Turgay Atasoy'u ise aynı suçtan indirim uygulayarak 7 yıl hapse çarptırmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Mart 2018'de verdiği kararla, 10 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aldıkları hapis cezalarını onamıştı. Kararı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 19 Temmuz 2020'de usulü eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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