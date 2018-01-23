Fetö'nün İstanbul'daki "Ana Darbe" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının 18. duruşması tamamlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonunda yapılan duruşmada müşteki olarak dinlenen dönemin Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem, 16 Temmuz'da Macaristan'a gideceği için darbe girişimin gerçekleştiği gün evinde hazırlıklar yaptığını söyledi.

Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerini ilişkin davada sanık olarak yargılanan eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Nevzat Taşdeler'in akşam saatlerinde kendisini aradığını ifade eden Ertem, "Ses tonu farklıydı. Benim komutanlığa gelmemi istedi ben de gittim. Binaya girdiğimde Taşdeler ile eski Kara Harp Akademisi Komutanı Selim Mert oturuyordu. Ellerinde bir kağıt vardı ve ben ile bazı komutanların farklı kuvvetlere atandıklarını söylüyorlardı. Cuma akşamı bu saatte atama olması mümkün değildi." diye konuştu.

Bulundukları odada televizyonun sessiz bir biçimde açık olduğunu ve köprüde askerleri gördüğü kaydeden Ertem, Taşdeler'e durumu sorduğunu, Taşdeler'in ise "Ortalık karıştı. Biz de ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" şeklinde yanıt aldığını söyledi.

Daha sonra evine kamuflajlı askerlerin kendisini tutuklamak amacıyla geldiğini öğrendiğini belirten Ertem ifadesine şöyle devam etti:

"Bunu öğrenir öğrenmez Nevzat Taşdeler'in yanına gittim. Olanları söyledim ve 'bu nasıl iş? dedim. Tam bunları konuştuğumuz sırada emir astsubayım beni aradı. Askerlerin makamımı bastığını söyledi. Bu durumu da söyledim. Daha sonra 04: 20 sularına kadar emir astsubayımla birlikte bir odada bekledik. Sabah saatlerinde makamın basılma görüntülerinin olabileceğini düşünüp kamera kayıtlarını aldırttım. Bu durumu kamera kayıtlarından tespit ederek, olaya karışan şüphelileri belirledik. Şikayetçiyim ve davaya katılma talebinde bulunuyorum."

Müşteki olarak ifade veren Tayyar Ertem'in eşi Emel Ertem de evinin kamuflajlı darbeciler tarafından basıldığını söyleyerek, kocasının gözaltına alınmak istediğini belirtti.

Bu olaya karışan darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Emel Ertem de davaya atılma talebinde bulundu.

Olay tarihinde Deniz Harp Okulu Komutanı olan müşteki Mesut Özel de 15 Temmuz'da eşini eve bıraktıktan sonra kendisini eski binbaşı Cüneyt Aydoğan'ın aradığını ifade etti.

Binbaşının, "Görmeniz gereken bir mesaj var. Gelmeniz gerekli" dediğini aktaran Özel, "Bunun üzerine üniformamı giyip evden çıktım. Kapıdan çıktığımda eski binbaşı Mustafa Köroğlu(başka davada firari sanık) beni bekliyordu ve aracına bindim. Biraz ilerledikten sonra araç birden durdu ve 2 üsteğmen araca bindi. Ben ne olduğunu anlayamadan ağzımı bantlayıp ellerimi kelepçelediler. Beni Maltepe Cezaevine götürdüler" şeklinde ifade verdi.

Gece saatlerinde cezaevinden çıktığını ve birliğinin güvenliğini aldırdığını söyleyen Özel,sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılma talebinin bulunduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, müştekiler Tayyar Ertem, Emel Ertem ve Mesut Özel'in doğrudan suçtan zarar görme ihtimallerine binaen davaya katılma taleplerini kabul etti.

Müştekilerin ardından sanıklar ve avukatları daha önce dinlenen müşteki ve tanıkların ifadelerine karşı beyanda bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.