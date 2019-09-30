FETÖ'nün İstanbul başimamı olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar

30.09.2019 18:14

FETÖ'nün İstanbul başimamı olduğu iddia edilen sanık İsmail Şafak Güdür, yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



FETÖ'nün İstanbul'daki başimamı ve sözde eğitim danışmanı olduğu iddia edilen sanık İsmail Şafak Güdür'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık İsmail Şafak Güdür ve avukatı katıldı.



"Bedelini ödedim"



Duruşmada savunma yapan sanık Güdür, "2008-2016 yılları arasında eğitim kurumlarında görev yaptım. Bu yapılarda terör faaliyeti görmedim. Görsem kalmazdım. ByLock kullanmadım. Mahkemenizden bilirkişi talebim olmuştu. Eğer talebim kabul edilseydi o hattı kullanmadığım ve ByLock kullanıcısı olmadığım anlaşılacaktı. Çalıştığım kurumlarda maaşım Bank Asya'ya yattı. Bu yüzden birikimimi o bankaya yaptım. 12 aydır tutukluyum. Bu kurumlarda çalışmaktan dolayı bedel ödemem gerekiyorsa, bedelini ödedim" dedi.



"Beraat talep ediyoruz"



Davaya ilişkin savunma yapan sanık avukatı, "Tanık beyanlarına baktığımız zaman sadece eğitim ile ilgili tanıdıklarını söylüyorlar. Tanıklara fotoğraf teşhisi yaptırılıyor. Bu da usule uygun yapılmıyor. Dolayısıyla ifadeler sakattır. Müvekkilimin örgütün mahrem yapısıyla alakası yoktur. Zaten 2016 yılından sonra bütün iletişimini kesmiştir. Müvekkilim hata hükümlerinden yararlandırılabilir. Beraat talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Karar öncesi son sözü sorulan sanık Güdür, "Herhangi bir terör faaliyeti içerisinde bulunmadım. Vatanımı milletimi seviyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Güdür'ün 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Terörizmi finanse etme' suçlarından beraatine karar verdi.



Mahkeme heyeti, her ne kadar sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan ceza istenmişse de eylemleri neticesinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA