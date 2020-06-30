FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi
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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak"...

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi
30.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:33

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen avukat Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı celse arasında cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlayıp dosyaya sunduğunu belirtti.

Mütalaada, sanık Mustafa Zenginer'den elde edilen harddiskte FETÖ elebaşının Zaman TV üzerinden BBC'ye verdiği röportaj kaydı videosu ile silinmis¸ klaso¨rlerde FETÖ'ye ait bas¸kaca sohbet video ve go¨ru¨ntu¨ kalıntıları, FETÖ iltisaklı sitelere ilişkin log kaydı ve kırıntılara rastlandığı ifade edildi.

TUSKON'da asıl u¨ye olan ve denetim kurulunda yer alan Mustafa Zenginer'in, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı sebebiyle KHK kapsamında kapanan kurulus¸lar ve derneklerde u¨st du¨zey pozisyonlarda c¸alıs¸tıgˆı, kullandığı cep telefonunda ByLock tespit edildiği belirtilen mütalaada, sanıgˆın 2012 yılında konut kredisi ic¸in Bank Asya hesabı ac¸tıgˆı ve 2014 yılında bankanın "batıyor" denilmesi u¨zerine kredisini kapatıp Halkbank'ta yeni kredi ac¸tıgˆı anlatıldı.

Bu eylemin, FETÖ bünyesinde talimatla yapıldığı değerlendirilen mütalaada, sanığın, Bank Asya'nın dagˆıttıgˆı mevcut krediyi vadesinden o¨nce kapatarak bankaya nakit geri do¨nu¨s¸u¨mu¨ hızlandırma kapsamında hareket ettiğine vurgu yapıldı.

Mütalaada sanığın, TUSKON 5. Olagˆan Genel Kuruluna katıldıgˆı ve savunmasında o¨rgu¨tsel konus¸ma akabinde alkıs¸lama hususunu hatırlamadıgˆını iddia ettigˆi belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın TUSKON yedek denetim kuruluna u¨ye olarak yazıldıgˆı, akabinde her ne kadar sanık so¨zlu¨ olarak TUSKON'dan ayrıldıgˆını iddia etmis¸se de sanıgˆın I·S¸HAD'da dernek bas¸kanlıgˆı da yaptıgˆı dikkate alındıgˆında so¨zlu¨ olarak dernekten ayrılmanın olamayacagˆı, sanıgˆın 2014-2016'da aktif u¨yeligˆinin devam ettigˆi, zira dava dosyasındaki bas¸kaca delillerle de sanıgˆın o¨rgu¨t u¨yeligˆi ve suc¸ is¸leme kastının TUSKON u¨yeligˆi gibi devam ettigˆinin, bu dogˆrultuda sanıgˆın adının 6. Olagˆan Genel kurul ic¸in 114. sırada delege listesine yazıldıgˆı anlaşılmıştır."

Sanığın, Bank Asya'nın ayagˆa kaldırılması adı altında verilen talimat do¨nemlerinde ayrı ayrı hesap is¸lemleri ile o¨rgu¨tsel eylemde bulundugˆunun anlas¸ıldıgˆı bilgisine yer verilen mütalaada, sanıgˆın TUSKON toplantısı sonrası TUSKON'dan ayrıldıgˆı s¸eklindeki beyanının c¸elis¸kili ve suc¸tan kurtulmaya yo¨nelik oldugˆu aktarıldı.

Mütalaada, sanıklardan Salih Zenginer'den elde edilen dijital verilerde de digˆer sanık Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 29 Haziran 2016 tarihli 1 milyon 462 bin lira tutarında bir c¸ek fotoğrafı ile yine Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 604 bin 500 lira tutarında bas¸ka c¸ekin daha bulundugˆu belirtildi.

So¨z konusu parasal is¸lemlerin darbe tes¸ebbu¨su¨nden c¸ok kısa su¨re o¨nce oldugˆuna işaret edilen mütalaada, "Sanıklar arası para transferinin c¸ek u¨zerinden degˆil de basit eft-havale is¸lemi ile de gerc¸ekles¸ebilecegˆi, is¸lemin c¸ek ile olmasının, tarihi ve paranın bu¨yu¨klu¨gˆu¨ ile sanıklar arasında olması ve c¸ekin fotogˆrafının c¸ekilmesinin s¸u¨phe arz ettigˆi" ifade edildi.

15 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaada, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte degˆerlendirildigˆinde Mustafa, Mehmet ve Salih Zenginer'in "FETÖ silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Manşet

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