FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

03.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:18

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik 55 sanıklı davada, kapatılan TUSKON'un başkanı firari sanık Rızanur Meral'in eşi sanık Zeynep Meral savunma yaptı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, gelen evrakın okunmasının ardından TMSF kararıyla kayyım atanan Akfel Holding ile Aydınlı Grup avukatları söz alarak suçtan zarar gördüklerini beyan edip dosyaya "katılan" sıfatıyla kabul edilmelerini talep etti.

Duruşma savcısı ve sanık avukatları katılma talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, suçtan doğrudan zarar görmediklerinden, Akfel Holding ve Aydınlı Grup avukatlarının talebinin reddine karar vererek, savunmasını almak üzere tutuksuz sanık Zeynep Meral'i sanık kürsüsüne çağırdı.

Hakkında başka bir mahkemede açılan dava, TUSKON davasıyla birleştirilen sanık Zeynep Meral, ikametindeki internetin kendi üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını ancak dosyaya giren mesaj içeriklerinden ByLock'u firari sanık olan eşi Rızanur Meral'in evdeki interneti kullanarak yüklediğinin tespit edildiğini belirten Meral, bunun üzerine nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

Meral, eşinin ByLock uygulamasını kullandığından da haberi olmadığını savunarak, kapatılan Koza İş ve Kadın Derneği'ne de eşinin isteği üzerine üye olduğunu ifade etti.

Sanık Meral, ev hanımı olduğunu ve eşinin verdiği banka kartını kullandığını öne sürerek, "Eşim, benim bilgim dışında Garanti Bankası'ndan kredi çekip, aynı gün benim ek kartımın olduğu Bank Asya hesabına parayı yatırmış. Hatta eşimin yurt dışına çıkmasından sonra bu krediyi ben ödemek durumunda kaldım. Bu kredinin çekilmesi ve aynı gün benim hesabıma yatırmasına ilişkin belgeleri dosyaya sundum. Banka hesabı eşimin üzerine olduğu için hesap hareketlerine ilişkin benim bilgim yok. Benim yalnızca ek hesabım ve kredi kartım vardı onları kullanıyordum." diye konuştu.

"Eşimden boşanmayı düşündüm"

Eşinin, kendisinin üzerine kayıtlı ADSL üzerinden ByLock indirmesi ve Bank Asya'ya kendisinin iradesi dışında para yatırması nedeniyle atılı suçlara maruz kaldığını iddia eden Meral, "Eşim nedeniyle bu dosyada bulunuyorum. Ev hapsim de mahkemenizce uzun süre sonra kaldırılmıştır. Atılı suçlara ilişkin şahsımın hiçbir dahli yoktur. Eşimden boşanmayı düşündüm fakat yurt dışında olmasından dolayı işlemde bulunamayacağımdan ve mali olarak bunu karşılayamayacağımdan girişimde bulunamadım. Dosyamın ayrılmasını ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmasını tamamlayan Meral, mahkeme başkanının, "Eşiniz dosyamızın firari sanığı. Şu an nerede olduğunu biliyor musunuz? Kendisini en son ne zaman gördünüz, görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Eşimin nerede olduğunu bilmiyorum. 4 yıl kadar oldu, darbeden çok önce evden ayrıldı. Sık sık yurt dışında çıkardı. Normal bir şekilde çıkış yaptı. 15 Temmuz'a kadar arıyordu, çocuklarla ilgili görüşürdük. 15 Temmuz'dan sonra görüşmedik. Dönüp dönmeyeceği hakkında bilgi vermiyordu." yanıtını verdi.

Sanık Meral, mahkeme başkanının, "Sizin müşterek 2 çocuğunuz var. Siz, 'Çocuklar ne zaman geleceksin diye soruyor?' demiyor muydunuz?" sorusu üzerine de "Tabii ki soruyordum ama bu konuda bana bilgi vermedi." dedi.

Duruşma tanık beyanının alınmasıyla sürüyor.

Kaynak: AA