FETÖ'NÜN İŞ ADAMLARI DAVASI; İSMAİL HAKKI KISACIK'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ahmet YEŞİLMEN/ , KAPATILAN Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasında dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık hakkında savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi.

Ahmet YEŞİLMEN/ , KAPATILAN Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasında dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık hakkında savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ve avukatı ile müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısının celse arasında esasa ilişkin mütalaasını dosyaya sunduğu bildirildi. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu davadan, Taha Holding'in sahibi İsmail Hakkı Kısacık'ın dava dosyası ayrılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Kısacık'ın ticaretle uğraştığını, Bank Asya hesap hareketlerinin büyüklüğünü ve hareket zamanlarını, alınan, çekilen ve yatırılan paraların miktarını dikkate alırken, yine bu hesap üzerinden, kurban, bağış, burs, yatırım, aidat vs adı altında FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara paraların gönderildiğini belirtti.İsmail Hakkı Kısacık'ın dijital inceleme raporunda yine FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara yönelik log kayıtları ile program kayıtlarına rastlandığı ifade edilen mütalaada, sanığın KHK kapsamında kapatılan TUSKON ve FİADER' üye olduğu, geçmiş ticari ve kişisel hayatı ile yaptığı eylemler birlikte değerlendirildiğinde sanığın çeşitli FETÖ silahlı terör örgütüne özgü talimatlar yerine getirdiği ifade edildi. Savcı, İsmail Hakkı Kısacık'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı