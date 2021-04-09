FETÖ'NÜN İŞ ADAMLARI DAVASI; İSMAİL HAKKI KISACIK'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'NÜN İŞ ADAMLARI DAVASI; İSMAİL HAKKI KISACIK'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ'NÜN İŞ ADAMLARI DAVASI; İSMAİL HAKKI KISACIK'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ahmet YEŞİLMEN/ , KAPATILAN Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasında dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık hakkında savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi.

Ahmet YEŞİLMEN/ , KAPATILAN Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasında dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık hakkında savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ve avukatı ile müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısının celse arasında esasa ilişkin mütalaasını dosyaya sunduğu bildirildi. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu davadan, Taha Holding'in sahibi İsmail Hakkı Kısacık'ın dava dosyası ayrılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Kısacık'ın ticaretle uğraştığını, Bank Asya hesap hareketlerinin büyüklüğünü ve hareket zamanlarını, alınan, çekilen ve yatırılan paraların miktarını dikkate alırken, yine bu hesap üzerinden, kurban, bağış, burs, yatırım, aidat vs adı altında FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara paraların gönderildiğini belirtti.İsmail Hakkı Kısacık'ın dijital inceleme raporunda yine FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara yönelik log kayıtları ile program kayıtlarına rastlandığı ifade edilen mütalaada, sanığın KHK kapsamında kapatılan TUSKON ve FİADER' üye olduğu, geçmiş ticari ve kişisel hayatı ile yaptığı eylemler birlikte değerlendirildiğinde sanığın çeşitli FETÖ silahlı terör örgütüne özgü talimatlar yerine getirdiği ifade edildi. Savcı, İsmail Hakkı Kısacık'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Akalın
Spor Ali Koç Gökhan Töre Caner Erkin Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FETÖ'NÜN İŞ ADAMLARI DAVASI; İSMAİL HAKKI KISACIK'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:04:03. #1.15#
title