Fetö'nün "İl Abisi" Sahte Kimlikle Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Nevşehir "il abisi" olduğu belirlenen Murat F. ile "ByLock" kullandığı öne sürülen eşi Fatma F, Samsun'da sahte kimlikle yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt içinde 2014 yılında "il abisi" konumuna getirildiği belirtilen Murat F. ile "ByLock" kullandığı iddia edilen eşi Fatma F'yi, Samsun'da otobüs terminalinde sahte kimlikle yakaladı.

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.