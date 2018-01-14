Fetö'nün 'İl Abisi' Sahte Kimlikle Yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ'nün "Nevşehir il abisi" Samsun'da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile Nevşehir ve Samsun polisinim müşterek çalışmasıyla FETÖ'nün Nevşehir'in 2014 yılından itibaren 'il abisi' olarak görev yapan M.F. ve eşi ByLock kullandığı tespit edilen eşi F.F. Samsun'da sahte kimlikle yakalandı. Samsun polisi tarafından Nevşehir polisine teslim edilen M.F. ve eşi F.F. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR