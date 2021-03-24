FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis

24.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:07
FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi, aynı zamanda Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi, aynı zamanda Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Y. ile avukatı katıldı. 10 Ekim 2020'den bu yana tutuklu olan sanık M.Y., son sözünde suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, aynı zamanda yurt müdürü olan sanık M.Y.'nin, FETÖ/PDY'nin Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Türkan Şoray Rasim Öztekin Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Hakan Kutlu Fatih Terim Caner Erkin Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:17:26. #1.14#
title