Fetö'nün İkçü'deki Yapılanması Davasında Karar

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) görevliyken meslekten ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de yer aldığı 15'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamı, 28 Mayıs'taki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, tutuklu sanık Adem Fidan'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi", 27 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık B.U'nun ise beraatini talep etti.

Dünkü oturumda esasa yönelik savunma yapan sanıkların ardından bugün de sanık avukatları söz alarak müvekkillerinin beraatini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu ileri sürülen Adem Fidan'ı 13 yıl, Diş Hekimliği Fakültesinin eski kurucu dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal'ı 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 16 sanığa, aynı suçtan 6 yıl 8 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Uysal ile 5 sanığı hükümle tahliye eden ve tutuksuz 2 sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme, 10 sanığın "delil yetersizliğinden" beraatine, tutuksuz sanık A.H.Y'nin de dosyasının ayrılmasına hükmetti.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İKÇÜ'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 zanlıdan 40'ı yakalanmış, 29 zanlı tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerine aralarında örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'ın da bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.