Fetö'nün İadesinin İstenmesinde 2'inci Yıl

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün faili Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin istenmesinin üzerinden tam 2 yıl geçti. FETÖ'nün geçici olarak tutuklanması ve iadesine ilişkin ilk talep 19 Temmuz 2016 tarihinde ABD'ye gönderildi. İade talebinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen somut adım atılmadı.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün iadesine ilişkin ilk iade dosyasını ABD'ye gönderdi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde gönderilen ilk iade dosyasının üzerinden 2 yıl geçti.

Mahkemeye bile gönderilmedi.

19 Temmuz 2016 tarihinde gönderilen ilk iade dosyasının ardından ABD'ye FETÖ'nün İyi adresine ilişkin olarak yedi ayrı iade dosyası gönderildi

ABD Adalet Bakanlığı ise FETÖ'nün iadesine yönelik olarak gönderilen bu dosyaları yargı mercileri ne göndermek yerine Adalet Bakanlığı'nın arşivlerinde tutmayı tercih etti. FETÖ'nün iadesine yönelik olarak gönderilen 85 koli dosyayı iade dosyalarını görüşecek olan ABD yetkili mahkemelerine intikal ettirmedi.

FETÖ'nün iadesi konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Obama hem de Trump ile yaptığı görüşmelerin en önemli gündem maddesi oldu. Adalet Bakanı olduğu dönemde Bekir Bozdağ iki defa ABD'ye giderek ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ve Jeff Sessions ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Jeff Sessions ile telefonla görüşerek Gülen'in iadesini talep etti. - ANKARA