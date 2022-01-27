FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

ADANA'da FETÖPDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

ADANA'da FETÖPDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında 'sohbet abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, polislikten ihraç 6 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Müslüm Y. (51), Ahmet K. (54), Abdullah A. (51), 8'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Ahmet E. (52) ve Ramazan T. (55) ile 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Yakup G.'yi (50) yakaladı.

BYLOCK DA KULLANMIŞLAR

Gözaltına alınan hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gruplarındaki diğer polis memurlarına 'sohbet abiliği' yaptıkları belirtildi. Düzenlenen toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğu ve konuşmalarının dinletildiği öne sürüldü. Ayrıca hükümlü 6 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve mahrem imamlarla irtibat kurdukları iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Mahrem, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title