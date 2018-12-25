Fetö'nün Hücre Evlerine Yönelik Operasyonlar

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" diye nitelendirdiği hücre evlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümünde sahte kimlik ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İstihbarat Şubesince FETÖ'ye yönelik çalışmalarda, örgüt mensuplarının kent merkezi ve "gaybubet evi" diye nitelendirdiği hücre evlerinde saklandığı da belirlendi.

Kentte yıl içerisinde örgütün hücre evlerine 27 operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt içerisinde "mahrem imam", "abi", "abla" ve "talebe mesulü"nün de bulunduğu 51 şüpheliyi gözaltına alarak adalete teslim etti.

Gözaltı işlemleri sırasında şüphelilerin üzerinde ve ikametlerde arama yapan ekipler, dijital materyallere el koyarken zanlıların bir çoğunun sahte kimlik kullandığını belirledi.

Bu durumu inceleyen güvenlik birimleri zanlıların saklanarak teslim olmamaları ve sahte kimlik kullanmalarının örgüt talimatı olduğunu değerlendiriyor.

Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonlar

KOM Şubesi ekipleri 20 Kasım'da, Tokat'ta, aranan terör örgütünün sözde "Tokat il imam yardımcılığı"nı yaptığı ileri sürülen Bünyamin A. ile "bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen eşi Rubeyda A. Samsun'da sahte kimlikle gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan doktor Fatma Ş. ile doçent unvanıyla ihraç edilen kocası Abdurrahman Ş, 15 Kasım'da Samsun'da örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle yakalanmıştı.

İlkadım ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese 5 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen Metin E. ile kardeşi Mesut E'nin üzerinde sahte kimlik bulunmuştu.

Kapatılan örgüte müzahir kurumda çalışanı Faik M.S. ile eşi Zeynep S. 27 Eylül'de Atakum Yenimahalle'deki hücre evinde yakalanmış, Zeynep S'nin sahte kimlik kullandığı tespit edilmişti.

Kapatılan Başarı Üniversitesine yönelik 18 Nisan'da düzenlenen operasyonda firari olarak aranan, üniversitenin idari kadro çalışanı Soner K. ve başka bir soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Gülhan K'nın Atakum Yenimahalle'de kaldıkları örgütün hücre evinde gözaltına alınmış, Soner K'nın sahte kimlik, Gülhan K'nın sahte ehliyet kullandığı belirlenmişti.

Örgütün "Samsun Bölge Öğrenci Sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Ragibe ile eşi Ahmet Ö, 15 Mart'ta, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde tespit edilen adreste yakalanmış, ikamette sahte sürücü belgesi ele geçirilmişti.

Samsun'da, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Ç. ve eşi "örgüt ablası" Büşra Ç, 23 Şubat'ta, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde yakalanmış, Büşra Ç'nin üzerinde sahte kimlik çıkmıştı.

Örgütün kentteki "emniyet imamları" oldukları öne sürülen din kültürü öğretmeni Mustafa Ş. ve bilgisayar öğretmeni Coşfer Ö. ile "mahrem imam" olduğu iddia edilen öğretmen Halil B. 25 Ocak'ta Atakum ilçesindeki ikametgahta yakalanmış, Halil B'nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve ehliyet ele geçirilmişti.

FETÖ/PDY'nin Polis Akademisi yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde "mahrem imam" olduğu yönünde bilgiler bulunan firari "Buğra" kod adlı Korkmaz B, 27 Kasım 2017'de Samsun'daki hücre evinde gözaltına alınmış, şüphelinin sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya yönelik planlar yaptığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA