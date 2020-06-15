FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı
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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul'da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı
15.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:41

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul'da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Örgüte yönelik ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda aktif yapılanma içerisinde yer aldıkları tespit edilen firari FETÖ/PDY şüphelilerin yakalanması için Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kağıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda faaliyet gösteren hücre evlerine eş zamanlı baskında, aranan 38 hücre üyesinden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu hücre evlerinde yapılan aramalarda; 15 adet diz üstü bilgisayar, 23 hard disk, 71 adet SD ve hafıza kartı, 8 tablet, 25 ayrı cep telefonu ve bu telefonlara takılı sim kartları, 44 bin Türk Lirası, bin Euro, 8 bin Amerikan doları para ile çok sayıda sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca ziynet eşyaları, FETÖ/PDY elebaşına ait çok sayıda bilgi, belge ve dokümanlara el kondu.

Gözaltına alınan 34 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Adreslerde bulunamayan firari 4 hücre üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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