FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul'da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul'da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA