FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı
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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul'da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı
15.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:52

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul'da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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