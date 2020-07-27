FETÖ'nün hücre evlerine eş zamanlı operasyon
Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyon kapsamında hücre evinde saklandıkları tespit edilen 4 firari şahıs yakalandı.
27.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:25
Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyon kapsamında hücre evinde saklandıkları tespit edilen 4 firari şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahısların 3'ü tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 4 şüpheli şahıs, eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA