Fetö'nün 'Hücre Evleri'ne Operasyon: 22 Gözaltı (1) (Arşiv)
BURSA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'hücre evleri'ne polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.
BURSA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'hücre evleri'ne polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.
Bursa merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'hücre evleri'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 28 adrese baskın yapılırken, 22 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ve 91 bin lira ele geçirildi. - Bursa
Kaynak: DHA