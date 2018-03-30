Fetö'nün Hücre Evleri Çökertiliyor

BÜŞRA NUR ÖZCAN - SEYHAN KIRICI- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik son 4 günde 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ mensuplarının tespiti ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yurt genelinde örgüt üyelerinin gizlendiği "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri ile öğrenci evlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Antalya, Amasya, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonlarda 151 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik 600 polisin katılımıyla operasyon

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 600 polisin katılımıyla, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 82 şüpheli yakalandı.

Operasyon öncesinde alınan mahkeme kararlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay boyunca 69 şüphelinin attığı her adımı izledi.

Oluşturulan özel ekip, bu süre içinde şüphelilerin yaptığı binlerce telefon görüşmesini dinledi, çoğunluğu esnaftan yeni oluşturulan erkek mütevelli heyeti ve kadın eğitim danışmanları yapılanmasını, örgütün kripto elemanlarının kaldığı "steril ev"ler (daha önce hiç kullanılmamış, örgütün diğer üyelerinin bilmediği güvenli ev) ile örgüt toplantılarının yapıldığı, eleman kazandırma çerçevesinde yeni açılan gaybubet ve öğrenci evlerini deşifre etti.

Yapılan fiziki takiplerde şüphelilerin, örgüte yeniden eleman kazandırmak için faaliyet gösterdikleri, özellikle FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklananların yakınlarını veya pişman olup bunlardan kopanları iknaya çalıştıkları tespit edildi.

Herhangi bir işte çalışmadıkları halde Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta çok sık harcama yaptıkları, döviz bozdurdukları ve farklı illerdeki örgüt mensuplarına maddi yardımda bulunarak kopmaların önlenmesi için gayret gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, yeniden örgütsel toplantılar düzenlemeye başladıkları ortaya çıkarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda "firari şahıslar ve tutuklulara destek amacıyla gönderileceği" tahmin edilen Türk lirası ile döviz ve altınlara el konuldu.

Samsun ve Amasya'da iki çift yakalandı

Örgütün sözde "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Yurdagül K. ile eşi Süleyman K, Amasya'da saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı ve "Gülnur" kod adını kullandığı belirtilen Yurdagül K'nin, Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'da örgütteki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, Samsun'da kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olan firari Harun Başaran ile kapatılan Beyaz Lale Derneğinde faaliyette bulunan eşi Sibel Başaran'ın hücre evinde saklandıkları belirlendi.

İlkadım ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.

Sahte kimlik ve kira sözleşmesi

Antalya'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin kaldığı hücre evlerinde yapılan aramada V.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile A.A. adına hazırlanmış sahte kira sözleşmesi ele geçirildi.

Trabzon'da örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi belirlendi ve 58 şüpheli tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 9'u öğrenci, 2'si evlerden sorumlu "abla" düzeyinde örgüt yöneticileri olmak üzere 38 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 örgüt yöneticisi tutuklanırken 9 öğrenci ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da düzenlenen operasyonda da örgütün "hücre evleri"nde saklanan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Son günlerdeki operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüphelinin emniyet müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.