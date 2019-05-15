Fetö'nün Hücre Evinde Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün hücre evinde yakalanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hatice Soyak ile avukatları katıldı.

Sanık Soyak, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kullanıcı adının "hatice2783" olduğunu, örgütün saklanmak ve gizlenmek için kullandığı "gaybubet evinde" yakalandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Soyak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA