FETÖ'nün 'hijyen evleri' soruşturmasında 47 kişi hakkında dava açıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından örgütün dağılmayı önlemek ve mensupları arasında dayanışmayı artırmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik 'hijyen evleri' adı altında yeni hücre evleri oluşturduğu ve bununla ilgili...

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından örgütün dağılmayı önlemek ve mensupları arasında dayanışmayı artırmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik 'hijyen evleri' adı altında yeni hücre evleri oluşturduğu ve bununla ilgili 47 kişi hakkında dava açıldığı belirtildi.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasının üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra, örgütün Ankara'da lise ve üniversite öğrencileri üzerinden 'hücre evleri' oluşturarak yeniden yapılanmaya başladığı ihbarları yapıldı. İhbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aileleri FETÖ'den işlem görmüş ya da yurt dışına kaçmış öğrencilerin oluşturduğu güncel hücre yapılanmaları tespit edildi.

Öte yandan Ankara'da bu evlerde kalan kişilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 95 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 19'nun emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldığı, 29'u hakkında savcılıkça 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildiği, 47 kişi hakkında ise dava açıldığı belirtildi.