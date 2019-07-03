FETÖ'nün "Havza ilçe imamı"na tutuklama

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan, örgütün "Havza ilçe imamı" olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Havza Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı olan M.Ö. saklandığı ikamette yakalandı.

Örgütün "Havza ilçe imamı" olduğu öne sürülen, 6 ByLock abonelik kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Zanlının, örgütün okulunda tarih öğretmeni ve örgüte ait sendikada kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA