FETÖ'nün havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imamına hapis cezası
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve örgütün sözde havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve örgütün sözde havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Uyanık ile avukatı katıldı.
İddiaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Uyanık'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapsine hükmederek tutukluluğunun devamına karar verdi.