FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 32 gözaltı kararı
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 32 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 32 gözaltı kararı
09.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığından 32 şüpheli hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf teşhis işlemleri ve diğer araştırmaların ardından FETÖ mensubu olduklarına dair delil elde edilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 25'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlerden birinin daha önce ihraç edilen yarbay, diğeri halen görevde bulunan üsteğmen rütbesindeki 2 subay ile 13'ü muvazzaf 30 astsubay olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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