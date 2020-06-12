FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' şüphelileri adliyede
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FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' şüphelileri adliyede

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' şüphelileri adliyede Emniyetteki sorgularının ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Eskişehir'de, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan muvazzaf subay ve astsubaylardan oluşan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

12.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:08

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' şüphelileri adliyede

Emniyetteki sorgularının ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan muvazzaf subay ve astsubaylardan oluşan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetlerindeki' yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 7 kişi yakalanmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' şüphelileri adliyede

Kaynak: İHA

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