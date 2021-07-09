FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 3 ili kapsayan Ankara merkezli soruşturmada Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 2'si emekli astsubay, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlar"ı ile iletişim sağladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'unu gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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