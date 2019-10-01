Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 20 şüheli hakkında gözaltı kararı

01.10.2019 08:52

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara ve Konya merkezli 18 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9'u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda gözaltı var.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA İLETİŞİM KURDULAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon yaptı.

Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

FETÖ'NÜN KRİPTO YAPILANMASINA DA OPERASYON

Konya'da Merkezli 18 ilde de FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA