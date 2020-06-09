FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına 12 ilde operasyon: 26 gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 32 şahsa yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 32 şahsa yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 9 Haziran 2020 günü FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 32 şahsa yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği de belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA