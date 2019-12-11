FETÖ'nün Hatay milli eğitim sorumlusu yakalandı
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FETÖ'nün Hatay milli eğitim sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hatay milli eğitim sorumlusu olarak aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

11.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:22
FETÖ'nün Hatay milli eğitim sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milli eğitim sorumlusu olarak aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.


FETÖ'nün Hatay Milli Eğitim Sorumlusu olduğu belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmü bulunan Nurgül Özelçi, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesindeki evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.


İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanan FETÖ'nün milli eğitim sorumlusu olduğu belirtilen Nurgül Özelçi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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