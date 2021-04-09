FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'hakim-savcı çalışma evlerine' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğunluğu avukat olduğu öğrenilen 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı
FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı
FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı
FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:08:14. #1.14#
title