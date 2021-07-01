FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evlerinden sorumlu imamı"na hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim ve savcı çalışma evlerinden sorumlu imamı" Fatih Saraçoğlu'na "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim ve savcı çalışma evlerinden sorumlu imamı" Fatih Saraçoğlu'na "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Saraçoğlu, yakınları ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özdemir, önceki celsede sunduğu ve Saraçoğlu'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını yineledi.

Ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Saraçoğlu, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek arada geçen süre boyunca örgüt üyesi olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirmenin ortaya konulmadığını ileri sürdü.

Hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile irtibatının olmadığını öne süren Saraçoğlu, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkan Abdullah Fırat Gedik, üye hakimler İzzet Nesip Doyduk ve Nuray Özkaya'nın bulunduğu heyet kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Saraçoğlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya