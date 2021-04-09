FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu 12 şüpheliye gözaltı kararı
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FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu 12 şüpheliye gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu 12 şüpheliye gözaltı kararı

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu oldukları iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu oldukları iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerindensorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandıkları tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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