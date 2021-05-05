FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı
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FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin güncel üniversite talebe yapılanmasına yönelik farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yaralanan şüphelilerin beyanları üzerine bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 7 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda Sağlık Bakanlığı'nda Mühendis iken KHK ile ihraç edilen 1 şahıs ile 8 öğrencinin de aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı
FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı
FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı
FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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