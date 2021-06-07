FETÖ'nün 'güncel öğrenci yapılanması'na yönelik soruşturmada 1 tutuklama
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FETÖ'nün 'güncel öğrenci yapılanması'na yönelik soruşturmada 1 tutuklama

FETÖ'nün 'güncel öğrenci yapılanması'na yönelik soruşturmada 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin üniversiteler bünyesindeki 'güncel öğrenci yapılanması'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin üniversiteler bünyesindeki 'güncel öğrenci yapılanması'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY'nin üniversiteler bünyesindeki 'güncel öğrenci yapılanması' içinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüpheli, geçen hafta polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dijital materyal incelemesi sonucu örgüt evlerini finanse ettikleri ve polis takibine takılmamak için birbirlerini şifreli cümlelerle tanıttıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden I.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A ve N.Ç. hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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