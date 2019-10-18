FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

18.10.2019 23:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde gösterildi.

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, Kosova Türk Dernekler Federasyonu tarafından Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte seyirciyle buluştu.

Belgeselin gösterimine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik, Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Türk Dernekler Federasyonu Başkanı Tahir Luma, ülkede görevli Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi.

Büyükelçi Sakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kosova Türk Sivil toplum kuruluşlarının bu tür faaliyetlerini ilerde de destekleyeceklerini belirterek, "FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünün anlaşılması için kitlelere gerekli bilgileri veren bu belgeselin Prizren halkıyla paylaşılmasının yararlı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Yağcılar da "O çirkin darbe girişimi gecesinin arkasında duran çirkin güçlerin gerçek yüzünün anlatıldığı belgeseli TRT profesyonel bir şekilde izleyiciye aktarmış. Artık umarım böyle olaylar tekrarlanmaz." ifadelerini kullandı.

Damka da FETÖ'nün basit bir örgütten ziyade devletin her kademesine sızabilmiş bir terör örgütü olduğunu kaydederek, "FETÖ terör örgütüyle sadece Türkiye'de değil, Kosova ve diğer ülkelerde de topyekun şekilde mücadele etmemiz şarttır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA