Fetö'nün "Gaziantep İl İmamının" Yargılandığı Dava
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Gaziantep il imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Gaziantep il imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Elmas ile avukatı katıldı.
Sanık Elmas, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suç işlemediğini öne sürdü.
Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.