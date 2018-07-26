Fetö'nün "Gaziantep İl İmamı" Yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep il imamı" ile eski eşinin yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan M.E ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan eşi sanık G.E. ve avukatı katıldı.

Sanık G.E, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, M.E. ile anlaşmazlıklar nedeniyle boşandığını ve ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Kullandığı telefonun internetini evine gelen misafirlerle paylaştığını savunan G.E, "Ben ByLock kullandıysam içeriklerini görmek isterim. Eşimin de ByLock kullanıp kullanmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "Ne zaman ayrıldınız?" sorusuna sanık G.E, "Gaziantep'te 2015 yılının ortalarına kadar birlikte yaşadık. Sonra ayrılıp Eskişehir'e taşındım." diye yanıt verdi.

Başkan Durmaz'ın boşanmalarının neden 3 yıl sonra olduğunu sorması üzerine G.E, "Ben 2017 yılında dava açtım. 2018 yılında resmi olarak boşandık. Örgütsel amaçlı boşandığım iddiasını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Sanık G.E, "Eşinizle evde mesleği hakkında ne konuşurdunuz?" sorusuna da "İşiyle ilgili eşimle konuşmazdık. Öğretmen arkadaşları gelip giderdi ara ara. Biz ayrı otururduk. Erkeklerin ne konuştuklarını bilmezdik. Bize bir şey anlatmazdı." ifadesine yer verdi.

"Çok mu gizli görevi vardı?"

Başkan Durmaz'ın "Mesleği öğretmen değil mi? Neden 'İşiyle ilgili konuşmazdık.' diyorsunuz ki? Çok mu gizli görevi vardı?" sorusuna G.E, şöyle cevap verdi:

"Çocuklarla aran nasıl gibi sorduğumda sadece iyi derdi, bu cevap bana yeterli gelmese bile ben ısrar etmezdim, sormazdım."

Tutuklu sanık M.E. hakkındaki tüm iddiaları reddederek, "Esnafları ziyaret edip kopmaları engellemek için konuşmalar yapmadım. ByLock kullanmadım, eşimin ByLock kullandığını görmedim ama benim internetim bitince sık sık eşimin internetini kullanırdım." diye konuştu.

Başkan Durmaz'ın FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya hesaplarında artışlar olduğunu hatırlatması üzerine sanık M.E, ev eşyalarını yenilediklerini, zamanlamanın tesadüf olduğunu öne sürdü.

FETÖ sanıkları ifadelerini geri çekti

Başka FETÖ soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan ve tanık olarak dinlenen S.G. ile C.Ş.E, soruşturma aşamasında verdikleri ifadeyi kabul etmediklerini, sanığı tanımadıklarını iddia etti.

"Onay makamıydı"

Tanık K.A, sanık M.E'yi tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 2009-2012 yıllarında Kimse Yok mu Derneğinde görev aldım. O tarihlerde sanığı gördüm. Şube müdürü F.Ç, sanığı bölge imam yardımcısı ve Gaziantep sorumlusu olarak tanıştırdı. Bölge imamı da M.K'dir. Dernekte görevdeyken toplantılara katılıyordu. Kendisi onay makamıydı. Yine şube müdürü F.Ç, M.E'nin M.K'den almış olduğu talimatları dernek yöneticisine iletirdi. M.K. ve M.E'nin onayı alınmadan dernekte hiçbir işlem yapılmazdı."

Sanık M.E, tanığın iftira attığını öne sürdü.

Tanık İ.M. de sanık M.E. 2015 yılına kadar yapılan sohbetlerden tanıdığını ve sohbeti M.E'nin yaptığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Cemaat, dershane krizi yaşanmasından rahatsızdı. Seçim dönemi yaklaşmıştı. M.E, hükümeti ve şu anki cumhurbaşkanını eleştirerek, daha rahat eğitim ve öğretim yapabilmeleri için hükümetin gitmesi gerektiğini söyledi. Kendisi bölge imamı M.K.'nin yardımcısıdır."

Sanık M.E, siyaset konuşmadığını, tanığın iftira attığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık M.E'nin tutukluluğun devamına, sanık G.E'nin de ev hapsine karar vererek duruşmayı erteledi.