Son dakika haber! FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama
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Son dakika haber! FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama İzmir'de FETÖ'ye üye olmaktan aranan ve gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait evlerde kaldıkları tespit edilen 23 şüpheli ve sanığın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları...

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama

İZMİR - İzmir'de FETÖ'ye üye olmaktan aranan ve gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait evlerde kaldıkları tespit edilen 23 şüpheli ve sanığın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmaktan değişik savcılık ve mahkemelerce haklarında soruşturma/kovuşturmalar yürütülen firari 23 şüpheli ve sanığın gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait mahrem evlerde kaldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı talimatı verilen şahıslardan 17'si, 1 Temmuz saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyon ile yakalandı.

13 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise halen emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, firari olan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Son dakika haber! FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama
Son dakika haber! FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama
Son dakika haber! FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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