FETÖ'nün Gaybubet Evlerine Operasyon Yapıldı, 6 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firari olan ve gaybubet evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan FETÖ'nün gaybubet evi olarak kullanılan toplam dört adrese operasyon düzenledi.

FETÖ Operasyonu

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 3 ayrı numarada ByLock abonelik kaydı olduğu, Trabzon'da bölge talebe mesullüğü yaptığı değerlendirilen, Trabzon'da FETÖ'ye müzahir şirkette SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen Adem Ö., Sinop Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ'ye ait müzahir şirkette SGK kayıtları olan, Bank Asya'da katılım hesabı olan ve Beyaz Lale Samsun Mezunlar ve Üniversiteliler Derneği üyeliği olduğu tespit edilen Meryem B., Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ'ye müzahir Genç Kariyer Derneği üyesi olan, Bank Asya'da hesabı olduğu, Sinop'ta alınan bir ifadede bölge talebe mesulü olduğu şeklinde beyan olan ve askeri öğrencilerden sorumlu BTM olduğu yönünde teyide muhtaç bilgileri tespit edilen Mehmet S., Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 2 telefon numarasında ByLock abonelik kaydı olduğu, aynı adreste yakalanan Mehmet S. isimli şahsın imam nikahlı eşi olduğunu beyan eden Ayşa G.T., Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, 667 Sayılı KHK ile çalışma izni iptal edilen MEB personeli olduğu tespit edilen, FETÖ'ye ye müzahir şirketlerde SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen İsmail Y., Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ'ye müzahir şirketlerde SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen, aynı ikamette yakalanan İsmail Y.'nin eşi olduğu anlaşılan Fatma Z.Y. isimli şahıs olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

FETÖ Operasyonu

DÖRT KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun harici aranan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Söz konusu şahısların haklarında yakalama olan illerin adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile görüntülü olarak ifade verecekleri öğrenildi.

Diğer 2 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

FETÖ Operasyonu

Kaynak: İHA