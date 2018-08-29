Fetö'nün Gaybubet Evlerine Operasyon: 5 Gözaltı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik operasyonlarda tamamı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Samsun'da örgütün izdivaç sorumlusu düzeyinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen Aysun K. ile Hava Ç.Ç., Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan Fatih G., Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince aranan Gökhan E. ve Zerrin A.E. isimli şahıslar saklanmakta oldukları gaybubet evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN