Fetö'nün Gaybubet Evlerinde Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Samsun, Çorum, Sinop ve Trabzon illerinde aranan 6 şahıs, Samsun'da örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan FETÖ'nün gaybubet evi olarak kullanılan 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan 3 ayrı numarada 'ByLock' abonelik kaydı olduğu, Trabzon'da bölge talebe mesullüğü yaptığı değerlendirilen, Trabzon'da FETÖ'ye müzahir şirkette SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen Adem Ö.; Sinop Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ'ye ait müzahir şirkette SGK kayıtları olan, Bank Asya'da katılım hesabı olan ve Beyaz Lale Samsun Mezunlar ve Üniversiteliler Derneği üyeliği olduğu tespit edilen Meryem B.; Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ'ye müzahir Genç Kariyer Derneği üyesi olan, Bank Asya'da hesabı olduğu, Sinop'ta alınan bir ifadede bölge talebe mesulü olduğu şeklinde beyan olan ve askeri öğrencilerden sorumlu BTM olduğu yönünde teyide muhtaç bilgileri tespit edilen Mehmet S.; Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 2 telefon numarasında ByLock abonelik kaydı olduğu, aynı adreste yakalanan Mehmet S. isimli şahsın imam nikahlı eşi olduğunu beyan eden Ayşe G.T.; Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, 667 Sayılı KHK ile çalışma izni iptal edilen MEB personeli olduğu tespit edilen, FETÖ'ye ye müzahir şirketlerde SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen İsmail Y.; Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ'ye müzahir şirketlerde SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen, aynı ikamette yakalanan İsmail Y.'nin eşi olduğu anlaşılan Fatma Z.Y. olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı.

Samsun harici aranan 4 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. Söz konusu şahısların haklarında yakalama olan illerin adliyelerine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak ifade verdiler. Adem Ö., İsmail Y. ve Fatma Z.Y. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Meryem B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'dan aranan diğer 2 zanlının gözaltı işlemleri devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA