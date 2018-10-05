Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 2 Gözaltı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında örgüte ait gaybubet evine yapılan baskında 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında aranan Mesut E.'nin kaldığı gaybubet evini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Musut E. ile birlikte FETÖ soruşturması kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan kardeşi Metin E. de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeşlerin telefonlarında 'ByLock' yükledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN