Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi
AFRİN HAREKATI'NDA 34. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanan öğretmen, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanan öğretmen, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün okullarında görev yaptıkları ileri sürülen öğretmen Veli A. ile eşi Büşra A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu 8 gün önce yakalanmıştı. Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde örgütün gaybubet evinde yakalanan karı-koca sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürülmüş, Büşra A. 7 gün önce sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı öğrenilen Veli A. da, emniyetteki sorgusu tamamlanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.