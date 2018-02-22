Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanan öğretmen, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün okullarında görev yaptıkları ileri sürülen öğretmen Veli A. ile eşi Büşra A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu 8 gün önce yakalanmıştı. Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde örgütün gaybubet evinde yakalanan karı-koca sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürülmüş, Büşra A. 7 gün önce sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı öğrenilen Veli A. da, emniyetteki sorgusu tamamlanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN