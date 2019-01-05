FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan dini nikahlı karı-koca adliyede

SAMSUN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında Samsun'da örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan dini nikahlı karı-koca adliyeye sevk edildi.

Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ'ye müzahir Genç Kariyer Derneği üyesi olan, Bank Asya'da hesabı olduğu, Sinop'ta alınan bir ifadede bölge talebe mesulü olduğu şeklinde beyan olan ve askeri öğrencilerden sorumlu BTM olduğu yönünde teyide muhtaç bilgileri tespit edilen Mehmet S. ve Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 2 telefon numarasında da ByLock abonelik kaydı bulunduğu, aynı adreste yakalanan Mehmet S. isimli şahsın dini nikahlı eşi olduğunu beyan eden Ayşe G.T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gaybubet evinde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan dini nikahlı karı-koca işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA