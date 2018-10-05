Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde saklanan örgütün öğrenci yapılanmasının sorumluları oldukları ileri sürülen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinin Unkapanı Mahallesi ve Kadifeka Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firarda olan şahısların örgütün gaybubet evlerinde gizlendiklerini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresleri belirlenen gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda örgütün öğrenci yapılanmasının sorumluları olduğu ileri sürülen ve 'ByLock' kullandıkları tespit edilen E.A., E.S. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 zanlı KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi saat 20.15 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN