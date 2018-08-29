Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan 2 Şahıs Adliyede
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Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan 2 Şahıs Adliyede

Samsun’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik dün gece saat 23.00 sıralarında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan 2 Şahıs Adliyede

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik dün gece saat 23.00 sıralarında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik operasyonlarda tamamı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Samsun'da örgütün izdivaç sorumlusu düzeyinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen Aysun K. ile Hava Ç.Ç., Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan Fatih G., Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince aranan Gökhan E. ve Zerrin A.E. isimli şahıslar saklanmakta oldukları gaybubet evlerinde yakalayarak gözaltına alındı.

Vezirköprü ilçesinde öğretmenken meslekten ihraç edilen Fatih G. ve ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yüksek lisans yaptığı öğrenilen tarih öğretmeni Zerrin A.E. Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişinin KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. - SAMSUN

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